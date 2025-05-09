CNN: подводный вулкан готовится к извержению у побережья США

Подводный вулкан Аксиал, который находится в 480 километрах к западу от побережья американского штата Орегон, готовится к извержению, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на CNN.

Аксиал расположен на глубине на глубине 1410 метров, где две массивные тектонические плиты (Тихоокеанская и плита Хуан-де-Фука) постоянно расходятся, что провоцирует постоянное увеличение давления под поверхностью планеты.

По словам экспертов, извержение может произойти в этом году или в начале следующего. При этом для людей на суше это скорее всего останется незамеченным.

За последние тридцать лет вулкан Аксиал извергался три раза: в 1998, 2011 и 2015 годах.

Ранее на Камчатке проснулся вулкан Безымянный, выбросивший столбы пепла на высоту до 11 км. Несколько населенных пунктов оказались покрыты слоем вулканического пепла.