CNN: некоторые части Африки и Азии станут непригодными для жизни из-за жары

Ученые из американского университета Пердью провели исследование и выяснили, что в Западной Африке и Южной Азии в ближайшем будущем нельзя будет жить из-за жары, сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Исследование заключалось в моделировании климатических изменений. Согласно полученной в ходе него информации, постепенное повышение температуры приведет к появлению опасных для человечества территорий в некоторых странах.

Ученые выяснили, что температура будет повышаться в ночное время, из-за чего организм человека не может полностью восстановиться в период сна. Это может оказать влияние на сердечно-сосудистую систему человека и на мозг.

Так, могут пострадать Западная Африка и некоторые районы Южной Азии, где плотность населения слишком высокая, а кондиционирование воздуха доступно не всем.

Климатолог Алексей Кокорин отмечал, что из-за изменения климатических условий большой части человечества придется сменить место жительства. Чтобы избежать такого плохого сценария, страны должны прибегнуть к углеродной нейтральности. Но части населения все равно придется перебираться на другую территорию из-за нехватки воды.

Ранее американский эколог Мэтью Фицпатрик спрогнозировал, что через 60 лет в Москве будет постоянная 40-градусная жара летом. Из-за этого жители столицы столкнуться с появлением опасной живности и болезней.