CNN: Мелания Трамп не собирается постоянно жить в Белом доме из-за сына

Супруга избранного президента США Дональда Трампа Меланья вряд ли будет постоянно жить в Белый дом из-за своего сына, сообщает RT со ссылкой на CNN.

Отмечается, что Меланья Трамп вряд ли переедет в Вашингтон на постоянной основе во время своего второго срока в качестве первой леди.

По словам источников, она будет проводить больше времени в Trump Tower в Нью-Йорке, чтобы быть рядом со своим сыном Бэрроном.

Ранее телеканал CNN сообщал, что что Мелания, вероятно, не примет участие в этой встрече между текущим и избранным президентами США. Приглашение от Джилл Байден было направлено на прошлой неделе, а ее муж также пригласил Дональда Трампа.