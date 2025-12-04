Cloud Dancer: стал известен главный цвет 2026 года

«Cloud Dancer 11-4201 — это возвышенный белый, который служит символом успокоения в обществе, заново открывая ценность тихого размышления, <…> поощряет истинное расслабление и фокус, позволяя разуму бродить, а творчеству — дышать», — говорится в сообщении.

Глава Pantone Леатрис Эйземан подчеркнула, что упомянутый оттенок «увеличивает сосредоточенность, освобождая от отвлекающих внешних воздействий».

В декабре прошлого года исследовательский центр компании Pantone выбрал тепло-коричневый оттенок «Мокка Мусс» (17-1230 Mocha Mousse) главным цветом 2025 года, в 2024 году — «персиковый пух» (Peach Fuzz). Американский институт объявляет главный цвет года уже 26 лет.

