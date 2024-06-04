ЧОП «Крокус профи» лишилось лицензии через месяц после теракта в концертном зале

Через месяц после трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» частное охранное предприятие «Крокус профи» лишилось лицензии на деятельность, сообщает РИА Новости .

Теракт произошел 22 марта. В концертном зале нападавшие открыли огонь людям, затем они подожгли здание. Погибли 145 человек.

Сын владельца Crocus Croup, президент Agalarov Development Эмин Агаларов через несколько дней после трагедии заявил, что ни одна служба безопасности не могла бы противостоять вооруженным людям, поэтому следует изменить законодательство страны в части работы охраны.

По документам в открытых базах данных последняя информация о предоставлении лицензии ЧОПу представлена фискальным органам 10 марта прошлого года. Также в 2019 году лицензирующий орган предоставлял сведения о переоформлении бумаг, продлении их срока.

24 апреля 2024 года налоговые органы отметили сведения об отзыве лицензии у ЧОПа. Аналогичные данные были зафиксированы дважды 25 апреля.

Сейчас у «Крокуса профи» нет лицензий. Также не удалось выяснить, есть ли офис у компании, если да, то где он расположен. По телефонам фирмы никто не отвечает.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее назвал теракт «общей болью и общим горем».

«Солидарность с нашим народом в этот трудный час высказывают по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.