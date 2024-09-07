Член ОП Макаров объяснил путаницу с возможной «каруселью» на выборах в Мытищах

Член Общественной палаты Московской области Александр Макаров объяснил, что на самом деле произошло на выборах в Мытищах, где наблюдатели якобы зафиксировали «карусельное» голосование.

Ранее кандидат в депутаты Владислав Кузнецов опубликовал видео, на котором он утверждал, что стал свидетелем «карусели» на выборах. На записи показано, как некий мужчина якобы проголосовал на разных избирательных участках. Через 20 минут после появления видео на место инцидента для проверки информации прибыл член Общественной палаты Московской области Александр Макаров.

По словам Макарова, чтобы перейти из одного участка в другой, нужно было подняться на второй этаж и спуститься на первый этаж. Это создавало небольшую путаницу, и один из кандидатов ошибочно воспринял это как «карусель».

«Со всеми наблюдателями от партий и кандидатов, которые находились на участках, мы обсудили ситуацию. Они не сообщили о каких-либо нарушениях. Я сам был там и видел, что происходило. В школе, где проводились выборы, были три таблички, обозначающие участки. Чтобы перейти из одного участка в другой, нужно было подняться на второй этаж и спуститься на первый этаж. Это создавало небольшую путаницу, и один из кандидатов ошибочно воспринял это как „карусель“», — сказал Макаров.

Он добавил, что уже много лет вместе с экспертами контролирует выборы и знает, как выглядит настоящая «карусель» — ее можно заметить за 200 метров до избирательного участка.

«Поэтому тревога оказалась ложной. Впоследствии этот кандидат сам признал, что ошибся. Тем не менее, мы выехали, пообщались и убедились, что ситуация нормальная. Такие проверки будут проводиться в любом муниципалитете, где проходят выборы. Мы всегда оказываемся на месте в течение 20-25 минут и выясняем обстановку», — подчеркнул член ОП.

В Подмосковье 7 сентября начался второй день выборов в муниципальные Советы депутатов. С 6 по 8 сентября жители выбирают депутатов в муниципальные Советы в 25 городских округах региона. Еще в трех городских округах — Пушкинском, Наро-Фоминском и Подольске, проходят дополнительные выборы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.