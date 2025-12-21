Член ОП Колотовкина встретила 3 «ряженых» Героев России под Ростовом

Член Общественной палаты России Екатерина Колотовкина возвращалась вместе с офицерами ВС РФ из Донецкой Народной Республики, и на заправке под Ростовом-на-Дону встретила трех, предположительно, «ряженых» Героев России. Об этом общественный деятель рассказала в своем Telegram-канале .

Возле кассы Колотовкина увидела троих мужчин. Они были в военной форме, увешанной большим количеством орденов и медалей.

На груди у всех была «звезда героя». У одного мужчины их и вовсе оказалось три.

Колотовкина спросила у военных, откуда они. Те ответили, что едут из зоны спецоперации.

Спутник члена ОП, офицер Минобороны шепнул ей, что перед ней «ряженые». Затем Колотовкина сфотографировалась с одним из мужчин, попросила продемонстрировать документы к наградам, начала расспрашивать о подвигах.

Мужчины не знали, что член ОП едет колонной с отпускниками. Те были в «гражданке» и знали, как выглядят ордена.

Военные оказались не готовы к разговору с настоящими Героями России. Они признались, что возят гумпомощь и получили звезды от некой организации.

Колотовкина заявила, что вызовет военную полицию и разберется, кто эти люди, и по какой причине ездят на машинах без номеров. Однако солдаты сбежали.

