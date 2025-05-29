Чистая вода без мазута: стало известно, что происходит на курорте в Анапе

Стало известно, что происходит на курорте Анапы и можно ли действительно уже купаться в этой воде, сообщает «Царьград» .

Как отметил журналист, представитель Роспотребнадзора Александр Борисов, пробы воды с Черноморского побережья не соответствуют нормам по микробиологическим показателям и риск кишечных инфекций сохраняется. Официальные данные показывают, что 87% проб превышают допустимые уровни колиморфных бактерий. Причиной этого стал весенний паводок, принесший в воду органические загрязнения с сельскохозяйственных полей. Однако загрузка отелей остается на высоком уровне — туристы воспринимают запреты как формальность.

Отдыхающие же массово заверяют в том, что вода стала чистой и следов мазута не осталось, так как видимых следов загрязнения нет. Рыбаки с местных пляжей также отметили, что весеннее загрязнение уже успело «рассосаться». Местные сообщают о том, что по береговой линии 10 раз в день ездит патруль с напоминанием о том, что купание запрещено.

Медики все же рекомендовали отказываться от купания в запрещенных зонах, так как опасность сохраняется. Известно, что только за первую неделю мая в инфекционное отделение поступило 23 ребенка с симптомами ротавируса. Глава курортного управления Андрей Ветров добавил, что власти не призывают нарушать правила, но понимают стремление граждан к купанию в море. Более того, работа над системой очистки ливневок продолжается, но для окончания работ потребуется 2-3 года.

Разлив мазута произошел 15 декабря 2024 года из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Нефтепродукты прибило к берегам Кубани.