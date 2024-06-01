Число заваливших экзамены мигрантов стремительно растет

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Внимание властей к экзаменам мигрантов в разы увеличило число провалов

Внимание российских властей в 10 раз увеличило число провалов мигрантов при сдаче экзаменов по русскому языку, истории и основам законодательства, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

"Уровень соблюдения процедуры приема экзамена вырос - процент несдавших с января по май увеличился почти в 10 раз", - указано в статье.

Сейчас в России 129 площадок для проведения экзаменов для мигрантов.

С 1 мая коммерческим организациям запрещено проводить экзамены для иностранцев и выдавать им сертификаты, подчеркнули в ведомстве.