Число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область выросло до 12
Число пострадавших при атаке ВСУ на село Черемошное в Белгородской области выросло до 12 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Еще двое мужчин самостоятельно обратились в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — сообщил он.
Один мужчина получил множественные осколочные ранения нижних конечностей. Другому пациенту оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. .
По словам губернатора, семь из 12 пострадавших находятся в больнице, троих человек оперируют врачи. Пострадали также бойцы самообороны. Один из них находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести.
Ранее ВСУ обстреляли село Черемошное в Белгородской области. В результате пострадали 10 мирных граждан. Шестерых пострадавших доставят в городскую больницу № 2 г. Белгорода, четверых — в областную клиническую больницу.