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Число пострадавших после атаки ВСУ на Белгородскую область выросло до 12

Число пострадавших при атаке ВСУ на село Черемошное в Белгородской области выросло до 12 человек, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Еще двое мужчин самостоятельно обратились в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — сообщил он.

Один мужчина получил множественные осколочные ранения нижних конечностей. Другому пациенту оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. .

По словам губернатора, семь из 12 пострадавших находятся в больнице, троих человек оперируют врачи. Пострадали также бойцы самообороны. Один из них находится в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее ВСУ обстреляли село Черемошное в Белгородской области. В результате пострадали 10 мирных граждан. Шестерых пострадавших доставят в городскую больницу № 2 г. Белгорода, четверых — в областную клиническую больницу.