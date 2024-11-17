Число пострадавших от отравления в Новочебоксарске достигло 208

В городе Новочебоксарске Республики Чувашия не менее 208 человек обратились за помощью с признаками отравления после посещения школьной столовой, сообщается в Telegram-канале регионального минздрава.

Число госпитализированных детей остается прежним — шесть пациентов в средней степени тяжести. При этом 202 пациента, в том числе девять взрослых, имеют легкую степень тяжести и проходят лечение амбулаторно.

Ранее сообщалось, что 129 детей из школы № 4 и Новочебоксарского кадетского лицея обратились в больницу после отравления, троих пациентов госпитализировали, остальных отправили домой,

Вечером 14 ноября в школьных чатах родители начали обсуждать состояние детей. Кого-то из заболевших рвало, у кого-то повысилась температура. Стало понятно, что у многих так совпасть не могло, поэтому взрослые с детьми обратились к медикам.