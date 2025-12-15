Число погибших при теракте в Сиднее увеличилось до 16

Число погибших в результате теракта на пляже в австралийском Сиднее увеличилось до 16, еще не менее 40 человек получили ранения, сообщает ТАСС .

Отмечается, что среди раненых четверо детей.

В Австралии неизвестные устроили стрельбу на побережье. В Сети появились кадры с места преступления, на которых видно, как очевидцы оказывали помощь пострадавшим.

Неизвестные начали стрелять в разгар торжеств по случаю начала Хануки, на которые собралось несколько тысяч членов еврейской общины.

Ранее сообщалось, что двое неизвестных открыли стрельбу в Сиднее, предположительно, из винтовок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.