Число дошкольников в Подмосковье выросло на 6 тысяч человек

В Подмосковье выросло число дошкольников, их стало больше на 6 тысяч человек. Кроме того, на 40 тысяч больше стало школьников, сообщил первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн.

«Прогноз был более пессимистичный, мы рассчитывали, что падение (числа первоклассников – ред.) будет больше. Тем не менее мы продолжаем расти по общему количеству школьников — больше 40 тыс. к нам пришли», — отметил Илья Бронштейн на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По словам Бронштейна, число дошкольников в Подмосковье увеличилось на 6 тыс. человек.

Число школьников в Подмосковье с каждым годом увеличивается.

Ранее Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.