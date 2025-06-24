Четыре выпускника из Красногорска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Сразу четыре выпускника из подмосковного Красногорска показали высший результат по информатике на едином государственном экзамене. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

100 баллов получили: Артемий Дубровский из лицея №1 поселка Нахабино, Александр Леонтьев из гимназии №2, а также Владислав Сидлецкий и Дэян Келеман из школы №18.

Всего в Красногорске в основной период ЕГЭ-2024 зафиксировано 19 стобалльных результатов. По два максимальных балла получили Алина Щербий из гимназии №7 им. Д.П. Яковлева — по русскому языку и химии, и Андрей Бутин из лицея №4 — по физике и химии.

Все участники основного периода уже получили свои результаты. Итоги ЕГЭ в резервные дни станут известны до 29 июня. Пересдача назначена на 3 и 4 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами.

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.