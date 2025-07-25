Четверо задержанных осознавали свои действия, нападая на «Крокус»

Судебная экспертиза установила, что Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Муродали Рачабализода не страдали психическими расстройствами в момент совершения теракта 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС .

Согласно официальным заключениям, подсудимые полностью осознавали общественную опасность своих действий.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» унесла жизни 149 человек, ещё 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 миллиардов рублей. После совершения преступления все четверо пытались скрыться в направлении Украины, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Брянской области.

В настоящее время к судебной ответственности привлечены 19 фигурантов, включая как непосредственных исполнителей, так и их пособников. Расследование в отношении организаторов теракта и других участников террористической группировки продолжается.

Судебные слушания по данному делу проходят в закрытом режиме.