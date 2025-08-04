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Четверо исполнителей теракта в подмосковном «Крокусе» признали вину в суде

Четверо исполнителей теракта в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» после оглашения обвинительного заключения в суде признали свою вину в преступлении, сообщает ТАСС .

Представитель 127 потерпевших, адвокат Людмила Айвар, отметила, что четверо непосредственных исполнителей теракта сознались в содеянном. Они принесли извинения пострадавшим. Один из фигурантов даже заявил, что его обманом завлекли в это, «воспользовавшись его молодостью».

Также из 15 соучастников непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» восемь признали вину частично.

4 августа Второй западный окружной военный суд приступил к рассмотрению по существу дела о теракте в «Крокусе». Всего на скамье подсудимых 19 фигурантов.

Процесс проходит в одном из зданий Мосгорсуда. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме по просьбе гособвинителя.