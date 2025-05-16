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Четверг в Москве повторил результат самого теплого дня в мае

Минувший четверг в Москве повторил результат самого теплого дня этого месяца, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным базовой метеостанции города, ВДНХ, максимальная температура воздуха 15 мая составила +18,7°. Это повторяет результат самого теплого дня этого месяца — 4 мая.

По прогнозам синоптика, в пятницу ожидается температура выше 20°.

Ранее сообщалось, что ночью в Москве температура опустится ниже нуля, а днем повысится до 9-11 градусов тепла. Однако к концу недели настанет майское тепло.