Четверг в Москве оказался самым теплым 3 октября за все время наблюдений на ВДНХ

Четверг в Москве стал самым теплым 3 октября за все время наблюдений на метеостанции ВДНХ, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров достигли плюс 21,9 градуса. Таким образом, этот день становится самым теплым 3 октября за время наблюдений за погодой на этой метеостанции, с 1849 года, отметил синоптик.

Можайске максимум составил +21,6 градусов, что на 1,2 градуса выше, чем было в этот день в 2005 году. Новый суточный рекорд тепла зафиксирован в Коломне — там воздух прогрелся +23,7 градусов — это на 0,8 градуса выше прежнего рекорда полувековой давности.

Ранее «оранжевый» уровень погодной опасности продлили в Подмосковье. Такие меры предосторожности связаны с риском возникновения пожаров.