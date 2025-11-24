Честные решения: психолог рассказала об уровнях близости в отношениях

Эксперт-психолог из Санкт-Петербурга заявила, что современный тренд среди романтических партнеров все чаще выбирать для сна разные спальни и кровати говорит о тенденции к разделению границ в паре, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По ее словам, подобный подход может оказаться выигрышным для людей, превыше всего ставящих неприкосновенность личной территории и полноценное восстановление сил. Сон порознь вполне способен оздоровить взаимоотношения, при условии, что оба участника союза приходят к этому шагу обдуманно. Улучшение качества сна влечет за собой прилив бодрости для дневного взаимодействия, улетучиваются нервозность и переутомление.

В особенности это актуально для пар, где один из партнеров отличается чутким сном, страдает от храпа или имеет несовпадающий распорядок дня. Плохое состояние после ночного отдыха может провоцировать учащение конфликтов.

Тем не менее, психолог также акцентировала внимание на существенном моменте: важно искренне осознавать мотивы подобного выбора. Если раздельный сон выступает способом убежать от разрешения более серьезных трудностей, невысказанных претензий, угасания влечения или эмоциональной отстраненности, это повод для беспокойства. Прежде чем решиться на отдельные спальные места, партнерам необходимо откровенно обсудить свои надежды и переживания.