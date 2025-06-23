Чернышенко: единые школьные учебники по всем предметам появятся в 2026 году

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что единые учебники по всем предметам появятся в школах страны в 2026 году, сообщает РИА Новости .

«Минпросвещения с академией наук сейчас ведут очень большую работу по созданию единого пула учебников», — уточнил Чернышенко.

В мае министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что все отечественные образовательные учреждения будут обеспечены едиными пособиями в течение 3 лет. На сегодняшний день специалисты готовят учебники по физике, химии и биологии. Еще Минпросвещения вместе с МФТИ подготовит материалы для углубленного изучения естественно-научных предметов.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории для тех, кто поступает в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности.