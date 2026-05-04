Чернышенко: до 1 млн рублей получат победители конкурса «Росмолодежь.Гранты»

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и руководитель «Росмолодежи» Григорий Гуров рассказали об итогах заявочной кампании первого сезона конкурса «Росмолодежь.Гранты» среди физических лиц, а также поздравили победителей из числа НКО и вузов.

«Поддержка молодого поколения, помощь в самореализации и сопровождение их проектов заложены в основу нацпроекта „Молодежь и дети“, в рамках которого проходит грантовый конкурс „Росмолодежи“. У ребят есть возможность получить до 1 млн рублей на творческие и патриотические инициативы, развитие технологий, популяризацию спорта и туризма и проекты международного сотрудничества», — отметил Чернышенко.

Вице-премьер добавил, что на первый сезон поступило 17 тыс. заявок от граждан России и Республики Абхазия. Благодаря конкурсам гранты также получают вузы и НКО, которые вовлекают ребят в добровольчество, наставничество, науку и студенческие сообщества.

Победители в каждой из 18 номинаций первого сезона конкурса «Росмолодежь.Гранты» среди физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет станут известны до 19 июня.

«Наиболее востребованной номинацией первого сезона грантового конкурса стала #создавай_возможности. В ней мы получили около 2,5 тыс. заявок. Именно там участники предлагали проекты, направленные на профориентацию и развитие профессиональных навыков: от студенческих стажировок до развития социального предпринимательства, поддержки трудовых практик студенческих отрядов и инициатив самозанятых студентов. Средняя запрашиваемая сумма грантовой поддержки составила 488 756 рублей», — сказал Гуров.

Подведены итоги конкурсов «Росмолодежь.Гранты» для НКО и вузов. 43 НКО получат поддержку на общую сумму 69 млн рублей. 57 вузам будут выделены гранты на создание двухгодичных комплексных программ поддержки университетских инициатив суммарно на 878 млн рублей.

В конкурсе среди вузов поддержаны проекты, ориентированные на создание молодежных пространств, развитие студенческих сообществ, наставничества и вовлечение в научно-технологическую деятельность. Проекты-победители среди НКО нацелены на развитие добровольчества, патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти. Списки победителей грантового конкурса среди вузов и НКО размещены на сайте «Росмолодежи».

Если участник не успел подать заявку в рамках первого сезона, он может использовать подготовленный проект для участия в других событиях «Росмолодежь.Гранты» в течение года.

