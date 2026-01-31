Чернобыльская АЭС на время лишилась питания: что с ядерной безопасностью
Фото - © IAEA Imagebank. 04710018, CC BY-SA 2.0,/Wikipedia.org
Украинские атомные электростанции утром 31 января уменьшили выработку из-за перебоев в сети. Чернобыльская АЭС на некоторый период лишилась питания, рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети Х, сообщает РИА Новости.
Технологическая проблема коснулась линии передач электричества. Влияния на ядерную безопасность ситуация не оказала.
На площадке ЧАЭС на короткий период исчезло внешнее электроснабжение. Украина работает над стабилизацией энергетической сети и восстановлением генерации.
31 января украинская энергетическая компания «Укрэнерго» рассказала о введении экстренных отключений света. Они затронули почти всю территорию государства.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.