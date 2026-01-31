Чернобыльская АЭС на время лишилась питания: что с ядерной безопасностью

сегодня в 16:26

Чернобыльская АЭС на время лишилась электричества из-за перебоев на Украине

Украинские атомные электростанции утром 31 января уменьшили выработку из-за перебоев в сети. Чернобыльская АЭС на некоторый период лишилась питания, рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в соцсети Х, сообщает РИА Новости .

Технологическая проблема коснулась линии передач электричества. Влияния на ядерную безопасность ситуация не оказала.

На площадке ЧАЭС на короткий период исчезло внешнее электроснабжение. Украина работает над стабилизацией энергетической сети и восстановлением генерации.

31 января украинская энергетическая компания «Укрэнерго» рассказала о введении экстренных отключений света. Они затронули почти всю территорию государства.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.