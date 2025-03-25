Чемпион мира Ванян провел стрим с пистолетом и «послал» ФСБ на три буквы

Чемпион мира по жиму лежа Владимир Ванян провел стрим. На нем мужчина, предположительно, показывал пистолет, делал громкие заявления и поделился негативными эмоциями по поводу Федеральной службы безопасности, сообщает Baza .

«Иди *****, ФСБ, твой рот ****», — сказал Ванян.

Также спортсмен отметил, что «Карабах — это Армения и Краснодар». Еще на одном из кадров Ванян взял в руку пистолет и сказал: «дай застрельну, кого в******?».

После стрима словами чемпиона мира по жиму лежа заинтересовались сотрудники полиции. Ванян эфир стер, точно так же как и публикации в своем Telegram-канале. Еще его личный блог был переименован в «Слава роду русскому».

Ранее женщина случайно выпала из окна в Макеевке во время стрима. Она умерла.