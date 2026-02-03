Чем сильнее борьба с желанием материться, тем чаще мы выражаемся – психолог

Чем жестче человек запрещает себе ругаться и чем сильнее его раздражает нецензурная лексика, тем навязчивее эти слова могут всплывать в сознании, сообщила РИАМО клинический психолог, специалист по психосоматике и зависимому поведению Лилия Гладких.

«Чем жестче человек себе запрещает ругаться и чем сильнее ругательства «режут ему слух», тем навязчивее эти слова могут всплывать в его сознании словно мысленная жвачка. А у человека, который относится к мату спокойно и употребляет его лишь ситуативно, эта «зараза» быстро сходит на нет, как только меняется окружение или контекст», – сказала Гладких.

Она добавила, что мат — это высокоэкспрессивная форма речи, заразиться этим очень легко. Сами слова обычно короткие, эмоционально заряженные, «бьющие».

«Они почти всегда подкрепляются яркой интонацией и мимикой. Такая экспрессия легко считывается другими людьми через работу зеркальных нейронов, что и вызывает эффект заражения», – пояснила специалист.

3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, цель которого — привлечь внимание к вопросам культуры речи и в целом призвать больше людей отказаться от использования мата в своем лексиконе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.