«Человек в конце цепочки»: как работает искусственный интеллект в строительстве

Вице-президент Национального объединения строителей, первый заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Аркадий Чернецкий заявил, что цифровые сервисы сегодня эффективно используются в строительстве, сообщает «ФедералПресс» .

«Платформы включают в себя сервис цифрового строительства, каталог импортозамещения, реестр добросовестных производителей и поставщиков, лабораторный кластер, электронный центр ценообразования, электронную библиотеку строителей, систему оценки опыта деловой репутации строительных компаний», — сказал эксперт.

В свою очередь, главный редактор РИА «ФедералПресс» Наталья Оксак добавила, что сейчас искусственный интеллект используют порядка трети девелоперов и почти четверть компаний уже создали инфраструктуру для его развития.

Однако, по ее словам, пока ИИ лишь может имитировать процессы мышления и не обладает самостоятельностью и возможностью принимать решения. Самыми важными процессами все еще управляет человек.

