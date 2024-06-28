Человек погиб в столкновении грузовиков под Петербургом

В ДТП в поселке Рябово Ленинградской области столкнулись грузовые автомобили. В результате погиб водитель одной из машин, сообщает «Бриф24» со ссылкой на аварийно-спасательную службу региона.

На место аварии прибыла дежурная смена поисково-спасательного отряда из города Тосно. Тело погибшего передали полиции.

Подробности ДТП уточняются. Официальной информации о наличии других пострадавших и причинах аварии пока не поступало.

В Подмосковье с начала 2024 года в ДТП с грузовым транспортом погибло более 90 человек. Часто водители неверно оценивают планируемый обгон и превышают скоростной режим, из-за чего и происходят смертельные ДТП, заявляли в Минтрансе Московской области.

Специалисты ведомства призывали владельцев машин не ездить между фур и внимательно смотреть на светофоры, а также не превышать разрешенную скорость.