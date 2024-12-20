«Чего такая маленькая?»: жителей Омска не устроил «пробник» новогодней елки

Жители одного из микрорайонов Омска пожаловались на слишком маленькую новогоднюю елку. Власти отметили, что не нашли в округе больших деревьев, зато не тратили бюджетные деньги, сообщает «Подъем» .

Мини-елочка появилась в Амурском поселке. Жители в социальных сетях шутят, что дерево «съежилось от холода» или «усохло». Некоторые называли елку «пробником».

И. о. главы комитета территориального общественного самоуправления «Амурский-2» Ирина Дремина отметила, что елка действительно маленькая, больших власти попросту не нашли, зато сэкономили бюджетные деньги.

«Нам помогали наряжать управляющие компании, ребятишки из 313-го садика сделали игрушки. У нас ни из каких бюджетов денег не потрачено — ни в коем случае. Это все с нашими социальными партнерами», — отметила Дремина.

Она также обратила внимание, что елка пушистая и установлена на большом постаменте. Больше упора власти обещали сделать на праздничную программу для детей, пригласить Деда Мороза и Снегурочку и вручить сладкие подарки.

Тем временем улицы Кемерова украсили к Новому 2025 году светящимися фигурами матрешек и медведей, яркими гирляндами и новогодними елками — горожане уже в предвкушении праздника.