Жителям Кемерова создали новогоднее настроение

Улицы Кемерова украсили к Новому 2025 году светящимися фигурами матрешек и медведей, яркими гирляндами и новогодними елками — горожане уже в предвкушении праздника, сообщает Сiбдепо .

В преддверии праздника на Московской площади, около ледового дворца «Кузбасс», установили трех ярких матрешек, обвитых светящимися гирляндами и со снежными «шапками» на головах. Жители с удовольствием фотографируются с этой троицей. А неподалеку от них стоят уже знакомые горожанам фигуры медведей в золотистых лампочках.

В историческом центре Кемерова уютную атмосферу новогодних фильмов создают еловые ветки с шарами, рождественские венки и фонарики, украшающие витрины магазинов и кафе.

На улице Кирова кемеровчане и гости города фотографируются на фоне красивой подсветки из свисающих вниз нитей из лампочек. Прогулки по нарядным улицам создают у горожан приподнятое праздничное настроение.