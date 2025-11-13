Чат-бот МФЦ Подмосковья заработал в мессенджере MAX

Теперь для жителей Подмосковья в мессенджере MAX доступен чат-бот МФЦ. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«Запуск бота в национальном мессенджере — это еще один шаг к повышению доступности наших услуг. Виртуальный помощник работает в круглосуточном режиме. Его важное преимущество — автоматическая отправка уведомлений о статусе обращения: от подачи документов до получения результата. Это исключает необходимость самостоятельного мониторинга этапов рассмотрения», — отметила директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.

С помощью чат-бота пользователи могут узнать адреса и режим работы подмосковных центров «Мои Документы», проверить статус заявления, записаться на прием или отменить визит.

Кроме того, после получения услуги чат-бот предлагает оценить ее качество, что позволяет улучшать работу МФЦ Подмосковья.

Чтобы воспользоваться чат-ботом «МФЦ Московской области», нужно установить на смартфон приложение МАХ, перейти по ссылке и запустить бота. После этого откроется удобный интерфейс с быстрыми командами и легким управлением через меню.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.