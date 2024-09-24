Часть старинной коллекции монет Бруна продали в Дании за 14,8 млн евро

В Дании состоялся аукцион, на котором продали часть монет из коллекции знаменитого предпринимателя и нумизмата Ларса Эмиля Бруно. Он скончался в 1923 году и завещал не продавать коллекцию в течение 100 лет после его смерти, сообщает «Лента.ру» .

В нее входят около 20 тысяч старинных монет — это самое ценное собрание за пределами Америки. Его будут продавать в течение нескольких лет.

Торги состоялись в Копенгагене. На мероприятии продали 286 монет, они принесли 14,8 млн евро — это 1,5 млрд рублей. Самый дорогой лот — монета «Благородный Ганс» XV века. Ее стоимость оценили в 1,2 млн евро, хотя изначально она стоила 300–600 тыс. евро. Коллекционеры знают только о двух таких монетах, которые отчеканили в честь короля Иоганна.

10 дукатов XVII века под названием Portugaloser продали за более чем 500 тыс. евро — 51,7 млн рублей. В мире известно о существовании четырех таких дубликатов. Остальные лоты разошлись за суммы более 10 тыс. евро.

Брун пережил Первую мировую войну. Он опасался новых боевых действий и обстрелов Копенгагена, поэтому поставил перед собой задачу — сохранить легендарную коллекцию монет. Он завещал хранить их в Королевском собрании в течение 100 лет.

Ранее стало известно, что один из главных атрибутов сериала «Друзья», диван из Центральной кофейни, планируют продать на аукционе в США. Аукцион проведут в Лос-Анджелесе. Начальная цена дивана составит около 3 тыс. долларов.