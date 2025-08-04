Часть реки Яуза в Москве покрылась странной пенкой фисташкового цвета

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На реке Яуза около Электрозавода в Москве появилась странная пенка фисташкового цвета. Изменение оттенка воды местные жители заметили утром 4 августа, сообщает Baza .

Причина, по которой река Яуза частично окрасилась, неизвестна.

На опубликованной записи видно, что неизвестная масса фисташкового цвета покрыла большую площадь воды рядом с Электрозаводом. По внешнему виду она напоминает пенку.

Ранее в Еврейской автономной области случилось крушение железнодорожного состава с топливом. Двое из них опрокинулись, что спровоцировало разлив.