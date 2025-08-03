Крушение цистерн в ЕАО: утечка топлива и миллионный ущерб

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Пять вагонов сошли с рельсов в ЕАО, два опрокинулись – пострадавших нет

В Еврейской автономной области произошло крушение железнодорожного состава с топливом, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

С рельсов сошли пять цистерн, две из которых полностью опрокинулись, что привело к разливу топлива.

Масштабы ущерба предварительно оцениваются более чем в 1 миллион рублей.

Пострадавших среди работников железной дороги и местных жителей нет.

Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала фотографии с места ЧП.