Крушение цистерн в ЕАО: утечка топлива и миллионный ущерб
Пять вагонов сошли с рельсов в ЕАО, два опрокинулись – пострадавших нет
В Еврейской автономной области произошло крушение железнодорожного состава с топливом, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
С рельсов сошли пять цистерн, две из которых полностью опрокинулись, что привело к разливу топлива.
Масштабы ущерба предварительно оцениваются более чем в 1 миллион рублей.
Пострадавших среди работников железной дороги и местных жителей нет.
Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала фотографии с места ЧП.