Французским карикатуристам Charlie Hebdo не понравились подделки их творчества

Фейковые публикации, стилизованные под фирменный стиль издания, содержали карикатуры на Владимира Зеленского и поддерживали пророссийскую повестку, указано в публикации.

По данным редакции, за последние два года в Telegram и X (бывший Twitter) появилось около 15 профессионально выполненных фальшивок. На одной из них Зеленский был изображён в образе горбуна Квазимодо на фоне собора Нотр-Дам с намёком на «попрошайничество». Другая обложка обыгрывала конспирологические теории о супруге Эммануэля Макрона.

Адвокат издания Ришар Малка охарактеризовал эту кампанию как «промышленный подход» пропаганды, рассчитанный прежде всего на русскоязычную аудиторию.

«Эти подделки созданы, чтобы убедить людей, будто Charlie Hebdo поддерживает (президента России Владимира) Путина и критикует Зеленского, что абсолютно не соответствует нашей редакционной политике», — заявил он.

Настоящий Charlie Hebdo известен жесткой сатирой на всех участников международной политики.

Редакция, пережившая в 2015 году теракт исламистов, теперь сталкивается с новой угрозой — профессиональной кампанией по дискредитации через фальсификацию контента. В ходе судебного разбирательства журнал надеется выявить не только исполнителей, но и возможных заказчиков этой пропагандистской машины.