сегодня в 21:28

Chanel подала три заявки в Роспатент на регистрацию трех товарных знаков

Французская компания по производству одежды, парфюмерии и косметики, ювелирных изделий и часов Chanel подала 3 заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete, сообщается на сайте ведомства.

Заявки в Роспатент поступили в сентябре текущего года из Швейцарии. Регистрация товарных знаков осуществляется в одном классе международной классификации товаров и услуг — парфюмерия и туалетная вода.

Кроме того, 5, 11 и 19 сентября в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступили заявки на регистрацию товарных знаков Chanel Bois Des Iles, Chanel Boy и Chanel Comete.

Ранее стало известно, что издательский дом Cond Nast, известный своими журналами Vogue, Glamour и GQ, обратился в Роспатент с заявкой на регистрацию товарного знака Vogue.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.