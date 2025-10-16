Чайный сомелье Донской рассказал всю правду о чайных пакетиках

Вопреки распространенному мнению, что чай в пакетиках уступает по вкусу заварному из-за использования низкокачественного сырья, такого как отходы и чайная пыль, это не соответствует действительности. О безопасности чайных пакетиков рассказал чайный сомелье Дмитрий Донской.

«Я бывал на чайных производствах, и поверьте мне, меня облили с ног до головы, упаковали, даже дали специальный чехол для бороды, маску, очки, шапку, комбинезон, перчатки. Меня всего простерилизовали, и только тогда допустили на производство, где фасуется чай. За этим очень сильно следят производители очень трепетно относятся к своей репутации», — рассказал Донской в разговоре со Sputnik.

Эксперт пояснил, что чайные пакетики были созданы для экономии времени. История их появления связана со случайностью: купец, продававший чай, фасовал его в шелковые мешочки для дегустации. Однажды мешочек упал в кипяток, и так люди обнаружили удобный способ заваривания. В дальнейшем известная компания усовершенствовала эту идею, создав чайные пакетики со специально измельченным чаем, а не отходами производства. Благодаря этому чай быстро заваривается, так как площадь контакта чайного листа с водой значительно увеличивается.

По словам сомелье, не стоит пренебрегать чайными пакетиками, главное — знать, как правильно их выбирать. По его словам, обращать внимание нужно на крепление нити к пакетику. Если она прикреплена скрепкой, значит, производитель использует менее дорогое оборудование в производстве и чай низкого качества. Иное крепление говорит о том, что и сорт чая дорогой, как и оборудование.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.