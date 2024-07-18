CBS: снайпер передал информацию о стрелке за минуты до покушения на Трампа

Снайпер из тактической группы, обеспечивающей безопасность на митинге экс-президента США Дональда Трампа, увидел смотревшего в прицел стрелка и сделал снимки, сообщает Газета.ru .

По информации CBS News, в тактическую группу, которая работала в штате Пенсильвания, входили три снайпера. Она располагалась внутри здания, на крыше которого прятался стрелок. Один из снайперов заметил, что мужчина смотрит в прицел винтовки, сделал фотографию и передал снимок на командный пункт.

После этого двое полицейских пытались забраться на крышу, но мужчина уже начал стрелять по политику и присутствующим на мероприятии.

13 июля в ходе выступления на митинге сторонников в Трампа стреляли. 20-летний стрелок засел на крыше здания вне охраняемого периметра. Политика ранило в ухо. Стрелявшего ликвидировали. В результате нападения были убит один человек и ранены еще несколько.