Call of Duty могут запретить в России из-за русофобии

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин обратился в Роскомнадзор с инициативой о проверке и возможном запрете распространения серии игр Call of Duty: Modern Warfare (включая оригинальные версии и ремастеры) из-за подозрений в русофобии, сообщает Газета.ru .

«Когда я попробовал поиграть в эти игры, начиная с самой первой, меня хватила оторопь. Почти все время приходится стрелять именно по русским солдатам. Это очень неприятный опыт для любого гражданина нашей страны, какой‑то ужасный мазохизм. Единственные положительные русские в сюжете — те, кто сотрудничает с американскими и британскими диверсантами. В нынешнем контексте, когда мы находимся с этими странами в состоянии прокси‑войны, это выглядит особенно ужасно», — отметил Делягин.

Парламентарий подчеркнул, что его обращение в РКН вызвано жалобами граждан, заявляющих о наличии в играх русофобского контента, в частности, о представлении России в качестве агрессора и о заданиях для игроков из страны, в которых они воюют против российской армии.

Делягин предлагает запретить все игры серии Call of Duty Modern Warfare и их ремастеры, начиная с Modern Warfare (2007) и заканчивая Modern Warfare II (2022).

