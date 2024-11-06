Бывший замглавреда «Новой газеты» заочно арестован

сегодня в 20:55

Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-заместителя главного редактора «Новой газеты» Кирилла Мартынова* из-за работы в организациях, признанных нежелательными в РФ, сообщает ТАСС .

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ. Мартынова* обвиняют в организации деятельности нежелательной организации.

Причиной для возбуждения уголовного дела стала работа мужчины в издании «Новая газета. Европа»** в проекте «Свободный университет»**. Также Мартынов связан с Международным центром имени Вудро Вильсона**.

Следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения фигуранту в виде заключения под стражу. Столичный суд удовлетворил его. Мартынова* заочно арестовали.

Ранее бывшая жена Мартынова* Антонина Федорова, которую приговорили к 9 годам колонии общего режима за попытку убийства дочери, обратилась в полицию. Она написала заявление на экс-мужа, обвинив его в своем похищении.

* Признан иноагентом в России.

** Признаны нежелательными организациями в России.