Бывший «вагнеровец» ответил, брал ли Пригожин мигрантов под свои знамена

Бывший боец ЧВК «Вагнер» по имени Вадим рассказал, принимал ли создатель компании Евгений Пригожин мигрантов в свое формирование. По словам военного, в компании «был вообще интернационал», сообщает «ФедералПресс» .

«Большая часть русских, но были и люди разных национальностей», — отметил бывший сотрудник ЧВК.

По его словам, всех «вагнеровцев» объединяла общая цель — защита России. Также в компании существовало условие, согласно которому бойцы могли получить российское гражданство. Бойцы могли рассчитывать на получение паспорта РФ, так как сражались за эту страну.

Бывший боец ЧВК «Вагнер» также рассказал, что среди «музыкантов» был киргиз с позывным Пиштер, который решил присоединиться к бойцам не из колонии, а по собственному желанию. Он стал частью «Вагнера», вдохновившись подвигом своего деда, погибшего в годы Великой Отечественной войны.

Пиштер активно участвовал в специальной военной операции и служил пулеметчиком. Однако в силу ряда причин иностранцу не успели оформить гражданство, утверждает Вадим. Теперь, по словам бойца, Пиштер не может вернуться в Киргизию, так как там ему грозят юридические последствия за участие в СВО.

После того, как Пиштер получил ранения, ему пришлось обратиться в благотворительный фонд, так как он не имел гражданства РФ и не располагал медицинской страховкой, заключил экс-«вагнеровец».