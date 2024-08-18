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РИА Новости: координировавший атаку ВСУ на Курскую область командир был жестоким

Командир украинских войск Эмиль Ишкулов, которого подозревают в координации нападения ВСУ на Курскую область, проявлял агрессию и жестокость. Этой информацией с РИА Новости поделился мужчина, который в 2010 году служил с фигурантом дела в девятой роте, но затем переехал в Россию.

Собеседник СМИ добавил, что предполагаемый преступник был «помешан» на армии и стрельбе. Также он интересовался рукопашным боем.

Следственный комитет ранее открыл уголовное дело об атаке на Курскую область. Командира 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиля Ишкулова подозревают в убийствах и совершении теракта.

Ранее иной друг детства солдата поделился, что в раннем возрасте фигурант дела был обычным парнем. Однако всегда мечтал пойти служить в армию.