«Не выделялся»: друг детства рассказал о командире ВСУ, напавшем на Курскую область

Проживающий в РФ друг детства командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Эмиля Ишкулова рассказал, что он был обычным парнем и всегда мечтал стать военным, сообщает РИА Новости .

«Ничем сверхъестественным не выделялся. Мечтал всегда быть военным, пошел в институт. Не помню, в каком конкретно учреждении учился, поступил в военное в Одессе. Играли в волейбол, футбол на пляже. В студенческие годы мы общались, учились в вузах мы в разных городах», — сказал Дмитрий.

Он подчеркнул, что Эмиль заканчивал в школу в городе Скадовске Херсонской области. Вероятно, оттуда он и был родом.

6 августа ВСУ атаковали приграничные районы Курской области. При этом десантно-штурмовая бригада ВСУ Ишкулова является одним из формирований, которое вторглось на территорию РФ.

СК возбудил уголовное дело в отношении полковника Эмиля Ишкулова и командира 22-й отдельной механизированной бригады Владимира Пипко, подозреваемых в совершении теракта, убийстве и покушении на убийство.

Российские военнослужащие продолжают операцию по выдавливанию противника с приграничной территории.