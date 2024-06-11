Бывший командующий ВДВ сравнил российскую армию с партизанским отрядом
Генерал Шаманов раскритиковал снабжение российских военных
Экс-командующий ВДВ, депутат Госдумы, генерал Владимир Шаманов раскритиковал снабжение российских военных, пишет РБК.
"Армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги», — заявил Шаманов.
Генерал добавил, что форма низкого качества, поэтому приходится обращаться к родственникам, чтобы экипироваться.
Зато генералы служат в "другой армии", которая «разодета и расшита». Эти деньги нужно направить на обмундирование простых солдат, резюмировал депутат.