Главная

Бывший командующий ВДВ сравнил российскую армию с партизанским отрядом

Генерал Шаманов раскритиковал снабжение российских военных
Общество

Экс-командующий ВДВ, депутат Госдумы, генерал Владимир Шаманов раскритиковал снабжение российских военных, пишет РБК.

"Армия сегодня похожа на партизанский отряд. Она одевает себя за свои деньги», — заявил Шаманов.

Генерал добавил, что форма низкого качества, поэтому приходится обращаться к родственникам, чтобы экипироваться.

Зато генералы служат в "другой армии", которая «разодета и расшита». Эти деньги нужно направить на обмундирование простых солдат, резюмировал депутат.