Бывшего замминистра культуры РФ Ольгу Ярилову приговорили к 7 годам колонии

Экс-чиновницу задержали около года назад в рамках расследования уголовного дела о хищении более 200 млн рублей при участии в проекте «Пушкинская карта».

В частности, Ярилова поспособствовала включению в программу Минкульта развлекательного «Музея мороженого» в «Москва-Сити» с дорогими билетами, который даже не имел статуса музея. Тем не менее, на него можно было потратить номинал государственной карты.

Сегодня суд вынес решение по ее делу. Ярилова отправится в колонию общего режима на 7 лет.