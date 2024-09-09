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Бывшего председателя АктивКапитал Банка посадили в тюрьму на 8 лет

Таганский районный суд города Москвы приговорил бывшего председателя АктивКапитал Банка Григория Оганесяна к 8 годам заключения с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Также суд удовлетворил иск потерпевшего о взыскании с Оганесяна материального ущерба в размере более 1,5 млрд рублей. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

Согласно результатам расследования, в марте 2018 года Оганесян похитил деньги из разных отделений банка. Ему удалось украсть 3,5 млрд рублей.

Ранее экс-заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике Юрия Гурдина приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафу 400 тыс. рублей. Его признали виновным в организации растраты и использовании заведомо подложного документа.