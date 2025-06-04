Бывшего гендиректора «Пластик Лоджик» и топ-менеджера Роснано заочно арестовали

Оба объявлены в международный розыск по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Отмечается, что заочный арест фигурантам избран на два месяца с момента их задержания на территории Российской Федерации или экстрадиции в России.

Ранее Арбитражный суд Москвы оставил в силе обеспечительные меры по иску «Роснано» к экс-руководителю компании Анатолию Чубайсу на сумму свыше 5,6 млрд рублей.

Иск компании касается взыскания 3,892 млрд рублей и 20,4 млн долларов с группы ответчиков, включая экс-топ-менеджеров Юрия Удальцова, Олега Киселева и Бориса Подольского. «Роснано» утверждает, что действия фигурантов привели к убыткам, а предоставление искаженной отчетности позволило скрыть реальное финансовое положение корпорации.