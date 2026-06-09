Бывшая жена Венсана Касселя стала лицом российского бренда нижнего белья

Бывшая жена известного французского актера и продюсера Венсана Касселя снялась в откровенной фотосессии для российского бренда женского нижнего белья Lavarice. Снимки модель опубликовала в своем Instagram*-аккаунте.

Съемки проходили на мексиканской вилле Casa La Huerta.

29-летняя Тина Кунаки предстала перед камерами в бикини, которые подчеркивают ее стройную фигуру. Так, в рамках кампании манекенщица представила купальники с леопардовым принтом, а также модели золотистого, песочного и черного цветов.

Lavarice — российский бренд, основанный в 2019 году, который специализируется на производстве женского нижнего белья, купальников и пляжной одежды. В последние годы Lavarice активно развивает международное направление, укрепляя свои позиции на зарубежных рынках.

В рекламных кампаниях российского бренда уже принимали участие такие известные модели как Алессандра Амбросио, Тейлор Хилл и Эльза Хоск.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.

* принадлежат компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.