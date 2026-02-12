Бывшая жена бизнесмена Товстика вновь сменила адвоката перед судом

сегодня в 20:40

Бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика Елена Товстик в очередной раз отозвала доверенность у своего адвоката прямо перед судебным заседанием 11 февраля, что привело к переносу слушания, сообщил адвокат Рябченко, передает kp.ru .

Елена Товстик без предупреждения лишила адвоката Сиражутдина Атаева полномочий представлять ее интересы в суде. Атаев узнал об этом только в день заседания, когда планировал защищать ее позицию. Ранее аналогичная ситуация произошла с юристом Екатериной Гордон, которую также уволили на этапе подготовки мирового соглашения.

Адвокат Романа Товстика Филипп Рябченко отметил, что Елена регулярно меняет представителей, как только переговоры приближаются к мирному решению.

«Складывается впечатление, что Елене не нужен мир, ей нужна война», — рассказал Рябченко.

Сейчас интересы Елены представляют юристы из ЛДПР. Судебный процесс затягивается, а вопрос о будущем младших детей пары остается нерешенным. Старшие дети уже живут с отцом, младшие — с матерью.

Рябченко подчеркнул, что Роман Товстик стремится к конструктивному диалогу ради спокойствия детей и готов к переговорам, однако Елена продолжает совершать опрометчивые поступки, отзывая доверенности у адвокатов.

Недавно Елена Товстик начала музыкальную карьеру и планирует выступления ко Дню защитника Отечества.

