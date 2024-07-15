Быстрые и незаметные: на Западе рассказали о козыре ВС РФ
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Портал Business Insider назвал российские авиабомбы с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) оружием, которое несет угрозу для армии Украины, сообщает Газета.ru.
Журналисты западного издания особо подчеркнули возможности ФАБ-3000, которые могут оставаться практически незаметными для средств отслеживания.
Эти авиабомбы выпускаются с самолетов, которые находятся на большом расстоянии от атакуемой ими цели. Такие борты не получается сбивать средствами ПВО, отмечает BI.
«Управляемые боеприпасы летят быстро, практически незаметны на радарах и обладают небаллистической траекторией», — следует из статьи.
Ранее российский Су-34 сбросил бомбу ФАБ-3000 на пункт временной дислокации ВСУ. Цель была успешно поражена, отчитывались в Минобороны РФ.