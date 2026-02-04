Были в почтенном возрасте: манулы-старейшины умерли в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке простились со знаменитыми манулами-старейшинами, которым было более 15 лет. Зеленогорск и Караганда скончались с разницей в 12 дней, сообщает пресс-служба зоосада в Telegram-канале .

В природе манулы живут в среднем 6–8 лет, в зоопарках — около 12 лет. Но Зеленогорск и Караганда продемонстрировали невероятные результаты, достигнув почтенного возраста, потому многие называли их старейшинами.

Манулы были любимцами и посетителей, и сотрудников зоосада. Они всегда позволяли публике наблюдать за ними и фотографировать. Зеленогорск и Караганда получили известность во всем мире благодаря снимкам и роликам, набравшим множество просмотров в Сети.

Эти самцы внесли огромный вклад в программу сохранения манулов и стали отцами десятков малышей. Сейчас их дети и внуки живут в различных зоопарках мира.

В прошлом году обитающий в Московском зоопарке манул по кличке Тимофей не смог взобраться на дерево из-за усиленной зажировки перед зимой, чем рассмешил пользователей Сети. В феврале 2026 года он начнет разжировку.

