Был конфликт: стали известны подробности скандала с программой «Пушкинская карта»

Коллеги заместителя худруководителя киноконцертного зала «Эльдар» Елены Гурко рассказали, что ее могли подставить недоброжелатели: ранее у нее возник конфликт с бывшей сотрудницей бухгалтерии, сообщает сайт MK.Ru .

Елена Гурко считалась хранительницей традиций зала, заложенных еще кинорежиссером Эльдаром Рязановым. Она близко дружила с женой режиссера Эммой Абайдуллиной и после его смерти продолжала проводить мероприятия памяти классика советского кино.

По данным очевидцев, Гурко всегда была очень осторожна в контактах с артистами. У нее появились недопонимания с сотрудницей бухгалтерии «Эльдара», та вскоре уволилась.

Затем случился скандал из-за концерта «Посвящением великим певцам», его предложил провести Эмиль Кадыров. Гурко и Кадырова обвинили в мошенничестве и задержали в феврале 2023 года. Однако, по некоторым данным, концерт все же состоялся, но на него пришло очень мало зрителей, после чего Гурко отказалась продолжать сотрудничество с артистом шоу «Голос». Расследование продолжается.